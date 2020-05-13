Число заразившихся коронавирусом в России за сутки снова выросло на 10 тысяч

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в России за сутки возросло на 10 028 человек, до 242 271. Об этом сообщили журналистам в среду в местном оперативном штабе по борьбе с заболеванием.
По данным штаба, суточный рост составил 4,3% против 4,9% днем ранее.
В штабе отметили, что у 4 461 выявленного пациента (44,5%) нет симптомов заболевания.
Число выздоровевших пациентов возросло за сутки на 4 491, до 48 003.
Таким образом, в РФ вылечились в общей сложности уже 19,8% инфицированных. В Москве этот показатель составляет 17,07%.
По данным оперативного штаба, за сутки из-за коронавирусной инфекции умерли еще 96 человек, всего с начала вспышки заболевания — 2 212 (0,91% заразившихся).
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