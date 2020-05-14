Во Львове коронавирусом заразились 100 медработников

100 медицинских работников во Львове заболели COVID-19, сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук городской голова Львова Андрей Садовый.

«На сегодня во Львове на COVID-19 заболели 100 медработников. Из них 56 — это сотрудники больницы скорой помощи. Хоть эта больница не является опорной для лечения больных на коронавирус, но через нее ежедневно проходит большое количество пациентов. Например, нагрузка на хирургию возросла в три раза», — написал мер Львова.

Как сообщалось, по состоянию на утро 14 мая во Львове и Львовской области зафиксированы 904 человека, у которых диагностирован коронавирус COVID-19. От болезни скончались 23 человека, 169 — выздоровели.