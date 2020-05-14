В Нью-Йорке растет количество детей с вызванным коронавирусом воспалительным синдромом

Число детей, заболевших в Нью-Йорке воспалительным синдромом, который предположительно связан с коронавирусом, достигло 100, сообщил на пресс-конференции мэр города Билл де Блазио.
«Выявлены 100 таких случаев», — сказал де Блазио, отметив, что у 55 из этих детей выявлен коронавирус или антитела к нему.
Ранее губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо сообщал, что во всем штате всего около 100 случаев с этим синдромом. Ранее он отмечал, что от синдрома системного воспалительного ответа, который может быть связан с заражением коронавирусом, всего в штате скончались трое детей.
Согласно данным, которые приводил губернатор, из примерно 100 случаев заболевания этим синдромом, заболевшие в возрасте меньше года составляют 5%, от 1 до 4 лет — 18%, от 5 до 9 лет — 29%, от 10 до 14 лет — 28%, от 15 до 19 лет — 16%, от 20 до 21 года — 4%.
Ранее представители национальной системы здравоохранения (NHS) Великобритании направили врачам страны предупреждение о росте числа случаев, когда дети попадают в реанимацию с синдромом системного воспалительного ответа, который приводит к болям в животе и проблемам с сердцем и может быть связан с коронавирусом.
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