Украина ждет транш от ЕС в течение двух недель

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассчитывает получить транш макрофинансовой помощи от Евросоюза в ближайшие две недели.
Об этом шла речь во время онлайн-встречи главы правительства с исполнительным вице-президентом Европейской комиссии Валдисом Домбровскисом, сообщает пресс-служба Кабмина.
Отмечается, что на встрече стороны обсудили ситуацию с распространением коронавирусной болезни COVID-19, ее влияние на экономику Украины и стран Европы, финансово-экономическое сотрудничество.
«Премьер-министр Украины также выразил надежду в ближайшие две недели получить транш макрофинансовой помощи от Евросоюза», — говорится в сообщении.
Шмыгаль также поблагодарил Европейский Союз за выделение 190 млн евро для системы здравоохранения Украины, малых и средних предприятий, малых ферм, гражданского общества и пострадавших от конфликта регионов востока и юга, чтобы преодолеть COVID-19.
Ранее сегодня евродепутаты дали согласие на экстренную макрофинансовую помощь 10 странам-соседям ЕС, в частности, Украине, Грузии, Молдавии. Эти кредиты должны поддержать платежный баланс во время пандемии.
Общий объем кредитного пакета составит 3 млрд евро. Самый большой кредит предусмотрен для Украины — 1,2 млрд евро.
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