Украина продлила санкции против разных российских ресурсов на разные сроки

Украины продлила санкции в отношении российских социальных сетей «Одноклассники» и «ВКонтакте», ресурсов сервисов «Mail.ru» на три года, против компании «Яндекс» и ее сервисов, «Лаборатории Касперского» и «Доктор Веб» — на один год.

Это предусмотрено подписанным 14 мая президентом Украины Владимиром Зеленским указом о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 14 мая 2020 года «О применении, отмене и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)».

Так, еще на три года установлен срок санкций для ООО «Мэйл.РУ ГРУП» (Москва), ООО «Мейл.РУ Украина» (Киев), ООО «Вконтакте» (Санкт-Петербург), ООО «В Контакті» (Киев). В частности, запрет интернет-провайдерам предоставления услуг по доступу пользователям сети Интернет к ресурсам сервисов «Mail.ru» (www.mail.ru) и социально-ориентированных ресурсов «Вконтакте» (www.vk.com) и «Одноклассники» (www.ok.ru).

Также на три года действуют санкции против АО «ТВ «Центр», Закрытое акционерное общество «Росбизнесконсалтинг» (РБК), автономная некоммерческая организация «Редакция телеканала Совета Федерации», действующих в АР Крым ООО «Полуостров Крым», ООО «Вэйв».

Это предусматривает блокировку активов — временное ограничение права пользоваться и распоряжаться принадлежащим юридическому лицу имуществом; приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств; ограничение или прекращение предоставления телекоммуникационных услуг и использования телекоммуникационных сетей общего пользования.

Ближайший год будут действовать санкции против АО «Лаборатория Касперского» (Москва) и ООО «Лаборатория Касперского Украина» (Киев), ООО «Доктор Веб» (Москва) и ООО «Центр технической поддержки «Доктор Веб» (Киев), ООО «Яндекс» (Москва) и ООО «Яндекс.Украина» (Киев).