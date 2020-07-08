По госпрограмме в Украине построили почти 600 футбольных мини-полей: президент планирует еще 100

В рамках реализации бюджетной программы КПКВК 2751320 «Строительство футбольных полей с искусственным покрытием в регионах Украины», которая продолжалась в течение 2017-2018 гг, в Украине, по данным Минрегионстроя, было построено новых и реконструировано почти 600 футбольных мини-площадок.
Как сообщает Depo.ua, по состоянию на 01.02.2020 года за средства из государственного и местных бюджетов завершены работы по 592 проектам, из которых получены документы о вводе в эксплуатацию по 401 проекту и еще по 191 документы готовятся.
Указанная бюджетная программа в настоящее время завершена, и ей на смену пришел новый совместный проект президента Украины Владимир Зеленского и аравительства — «Большая стройка». В рамках его реализации до конца текущего года запланировано строительство 100 новых футбольных полей.
Инициатором старта проектов по государственной поддержке проектов развития футбольной инфраструктуры еще в 2015 году выступила Украинская ассоциация футбола. За этот промежуток времени (4,5 года) удалось построить по всей стране около 2500 новых футбольных мини-полей, и еще 50 стадионов.
По словам президента УАФ Андрея Павелко — это был некий «план Маршалла», который сегодня уже успешно удалось реализовать более чем 95%.
Вместе с тем, отмечает издание, есть и те, кому появление новых футбольных полей в Украине, очевидно, не нравится.
В частности, нардеп от ОПЗЖ Григория Мамка, который, по мнению журналистов, является человеком Григория Суркиса в составе так называемой футбольной парламентской ВСК, в эфирах телеканалов делает заявления о том, что госпрограмма по строительству мини-площадок (2017-2018 гг) якобы так и не была реализована.
«На месте футбольных полей — только куча устаревшего щебня», — слукавил Мамка в сюжете «Интера».
Распространяемая им информация, вероятно, имеет целью всячески дискредитировать УАФ. И об этом сегодня говорят как нардепы, так и футбольные звезды. Последние призывают Суркиса и его политических друзей остановить бессмысленную войну против украинского футбола.
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