Рада начала процесс превращения «Укрпочты» в банк

Верховная Рада приняла за основу законопроект 2788-д «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно финансовых услуг в области почтовой связи», который предусматривает расширение финансовых услуг «Укрпочты».
За такое решение проголосовали 232 депутата.
«За» проголосовали 197 нардепов от фракции «Слуга народа», 1 — от «ОПЗЖ», 1 — от «Батькивщины», 13 — от группы «За будущее», 16 — от фракции «Голос», 1 — от группы "Доверие «и 3 внефракционных.
Сообщается, что граждане получат базовые финансовые услуги — смогут открывать депозиты, чтобы хранить деньги, оплачивать карточкой коммунальные и другие услуги, получать пенсию, соцпомощь, зарплату, торговую выручку, а также смогут присоединиться к рынку онлайн-торговли.
В пояснительной записке к законопроекту сообщается о недостаточной зоне покрытия банков Украины — только 6% территории страны покрыто зоной обслуживания банков.
По словам гендиректора «Укрпочты» Игоря Смелянского, благодаря принятию проекту закона 100% украинцев смогут открывать счета. Также, по его словам, снизятся расходы бюджета на 2 млрд грн в год.
Напомним, что Нацбанк выступает против принятия законопроектов, которые предусматривают предоставление «Укрпочте» права предоставлять банковские услуги.
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