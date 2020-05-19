В Украине разрешат ремонтировать дороги без получения разрешения на стройработы

Народные депутаты Украины предлагают отменить необходимость получения разрешения на стройработы при реконструкции и капитальном ремонте автодорог с классом последствий СС2 и СС3 или подлежащих оценке влияния на окружающую среду.

За принятие за основу законопроекта № 2680 проголосовали 227 народных депутатов.

Законопроект предлагает предоставлять право на проведение реконструкции или капремонта автодорог с классом последствий СС2 и СС3, а также подлежащих экологической оценке, на основании сообщения о начале строительных работ, отменяя тем самым необходимость получать разрешение.

Авторы законопроекта также предлагают исключить из закона «Об архитектурной деятельности» противоречащие пункты о необходимости согласования проектных решений объектов в исторической части города, на площадях, магистралях с главным архитектором.

Кроме того, документ предусматривает согласование положений ряда законов и кодексов в части применения строительных норм, получения административных услуг в сфере строительства, а также уточнения термина «строительство».