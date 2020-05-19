В Италии открылись 90% магазинов одежды и 70% ресторанов

Снятие большей части карантинных мер в Италии позволило открыться 90% магазинам одежды и 70% ресторанов, заявила национальная конфедерация коммерсантов Confcommercio, которая приводит данные профильных ассоциаций предпринимателей из отдельных отраслей.

С понедельника Италия сняла большинство ограничений, введенных для сдерживания эпидемии коронавируса в начале и середине марта. В частности, открылись магазины розничной торговли, рестораны и бары, а также парикмахерские. Разрешено передвижение в границах одного региона без подтверждающих необходимость поездки документов.

Наиболее популярными товарами в магазинах одежды, свидетельствует профильный союз FedermodaItalia, стали нижнее белье, рубашки и брюки, обувь и аксессуары. Для торговых учреждений понедельник стал «как первый день в школе», отмечается в сообщении. Начало их работы «показало, насколько сильно желание людей вернуться к нормальной жизни, совершив приятное дело при помощи первой покупки», говорит Confcommercio.

Ресторанная отрасль заработала в меньшем масштабе: как сообщила Fipe («Итальянская федерация общественных заведений»), в 70% открывшихся ресторанах и барах на работу вышли 60% сотрудников.

Снятие ограничений коснулось ювелирной отрасли, представители которой открылись почти все, а также закрытых рынков, возобновление работы которых зависит от каждого региона в отдельности. В целом по стране их доля доходит до 60%, пишет Confcommercio.

Конфедерация отмечает, что новая фаза позволит заработать свыше 800 тысячам заведений и магазинов.