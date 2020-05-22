В США сожгли церковь, в которой проводились службы во время пандемии

Первая пятидесятническая церковь в американском городе Холли-Спрингс (штат Миссисипи), в которой проводились службы для прихожан во время пандемии коронавируса, была полностью разрушена в результате пожара. Об этом в пятницу сообщила телекомпания NBC.
По ее данным, полицейские рассматривают в качестве основной версии произошедшего умышленный поджог. На парковке рядом с церковью было обнаружено граффити с надписью «Полагаю, что теперь вы останетесь дома, лицемеры».
Ранее местные власти обвинили руководство церкви в несоблюдении мер самоизоляции. Так, 10 апреля в здании собрались порядка 40 человек, которые не соблюдали правила социального дистанцирования, отметили в полиции. В ответ на ограничения на проведение массовых мероприятий со стороны администрации города представители церкви подали ответный иск к мэрии, обвинив ее в нарушении конституционных прав граждан.
Губернатор штата Тейт Ривз выразил сожаление в связи со случившимся. «Мое сердце разбито, я возмущен. Что пандемия делает с нами? Мы должны молиться за эту страну», — указал политик.
По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 1,57 млн случаев заражения коронавирусом. Умерли 94,7 тыс. человек, из которых 580 — в Миссисипи.
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