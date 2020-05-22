В наземном транспорте Киева будут действовать ограничения по количеству посадочных мест

После возобновления работы наземного транспорта в Киеве будут действовать ограничения по количеству пассажиров в нем, отмечает заместитель главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) Анатолий Мондриевский.
В пятницу в эфире телеканала «Украина 24» Мондриевский рассказал о деталях возобновления работы общественного транспорта в столице после смягчения карантина.
«С 12 часов завтрашнего дня (возобновляют работу „маршрутки“ — Ред.). Но при одном нюансе: мы завтра утром проведем заседание комиссии для того, чтоб убедиться, что все показатели в норме и транспорт готов», — сказал он.
По словам замглавы КГГА, ограничения в наземном общественном транспорте по количеству пассажиров будут эквивалентны количеству посадочных мест. Это верхняя планка. Попробуем делать с меньшей загрузкой", — отметил он.
Говоря об открытии метрополитена с 25 мая, Мондриевский подчеркнул, что ограничить количество пассажиров столичной подземки невозможно, однако городская власть будет просить людей из группы риска, в частности пожилых, оставаться дома и не пользоваться транспортом без крайней необходимости.
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