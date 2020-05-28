В Кремле полны решимости достроить «Северный поток - 2»

Россия не меняла планы по «Северному потоку» и негативно относится к любым санкционным упражнениям, считая это недобросовестной конкуренций, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Вы знаете, что по „Северному потоку 2“ планы не менялись. Планы не менялись, это первое. Наше отношение к любым санкционным упражнениям хорошо известно. Это отношение не меняется, оно чрезвычайно негативное, мы считаем, что подобные устремления являются ничем иным, как проявлением недобросовестной конкуренции и действиями, которые противоречат международному праву», — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают риски новых санкций и будет ли достроен «Северный поток 2».
Ранее посол США в Германии Ричард Гренелл заявил в интервью немецкой газете Handelsblatt, что новые санкции против «Северного потока 2» могут быть приняты американским конгрессом быстро, несмотря на предвыборную борьбу. Целью новых санкций будет воспрепятствование введению трубопровода в строй. Как это будет реализовано на практике, посол не уточнил, но одной из возможностей могут быть штрафы компаниям, которые обеспечивают техническое обслуживание трубопровода.
В конце прошлого года США приняли оборонный бюджет на 2020 год, который, в частности, предусматривает санкции против газопроводов «Северный поток 2» и «Турецкий поток». Работавшая над «Северным потоком 2» швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке работы по его прокладке, в результате Россия работает над проектом своими силами.
«Северный поток 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии в обход транзитных государств. Против проекта активно выступают США, а также Украина и ряд европейских стран.
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