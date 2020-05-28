В России за сутки из-за коронавируса умерло рекордное количество людей

Число умерших из-за коронавирусной инфекции возросло в России за сутки на 174, сообщили в четверг журналистам в местном оперативном штабе по борьбе с новым заболеванием.

Такое же число жертв было зафиксировано во вторник, 26 мая, пока это максимальное количество летальных исходов в стране за сутки. В среду в штабе сообщали о 161 умершем.

Всего в России из-за коронавируса умерли 4 142, или 1,09% всех инфицированных. В среду условный показатель смертности составлял 1,07%.

Количество выздоровевших пациентов достигло 150 993 человека, что составляет 40% от общего числа заразившихся. В настоящее время в России 379 051 заразившийся во всех регионах страны, сообщили в оперативном штабе.

Согласно данным, за сутки выписаны 8 785 человек и выявлено 8 371 случай заражения. Число выздоровевших превышает число новых случаев в России три дня подряд. Суточный рост составил рекордно низкие 2,3%, как и днем ранее.

Симптомов нет у 3 560 новых заразившихся (42,5%). В настоящее время болеют 223 916 человек в России.

В среду местный Минздрав опубликовал рекомендации по ведению статистики заболеваемости и смертности из-за коронавирусной инфекции. В документе, в частности отмечается, что пациенты с положительным тестом на коронавирус, но без жалоб и симптомов, не должны включаться в статистику заболеваемости.