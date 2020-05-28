Порошенко обошел Коломойского в рейтинге самых богатых украинцев

Рейтинг 100 самых богатых бизнесменов Украины возглавил Ринат Ахметов с капиталом в 2,8 миллиарда долларов.
Об этом сообщается в выпуске журнала Forbes, который публикуется впервые с 2016 года.
На втором месте в списке богатейших украинцев — владелец группы «Интерпайп» Виктор Пинчук с 1,4 млрд долларов, на третьем — пятый президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко (1,4 млрд долларов).
Порошенко вернулся в список долларовых миллиардеров после пятилетнего отсутствия: в 2014 году американский Forbes оценивал его состояние в 1,3 млрд долларов, а уже в 2015 году перестал считать его миллиардером.
У восьми человек в рейтинге состояние оценивается не ниже 1 млрд долларов, в том числе два из них — совладельцы сети гипермаркетов «Эпицентр» супруги Александр и Галина Гереги занимают одну строчку.
Замыкает список долларовых миллиардеров экс-акционер ПриватБанка Игорь Коломойский с 1 млрд долларов.
Основой состояния девяти бизнесменов из рейтинга является IT. Капитал самого богатого из них, основателя сервиса для систематизации файлов с кодом GitLab Дмитрия Запорожца, издание оценило в 560 млн долларов (№ 13).
Кроме того, 27-ю позицию в рейтинге занимает сооснователь сервиса Revolut Влад Яценко (300 млн долларов), а с 35-й по 37-ю — соответственно основатели сервиса проверки правописания Grammarly Алексей Шевченко, Максим Литвин и Дмитрий Лидер, состояние каждого из них оценено в 250 млн долларов.
В рейтинг самых богатых украинцев также вошли владелец Group DF Дмитрий Фирташ (370 млн долларов, 24-я позиция), глава алкогольного холдинга Global Spirits, который владеет брендом «Хортица», Евгений Черняк (295 млн долларов, 30-ая позиция), а также собственник компании MosCityGroup, российско-украинский бизнесмен Павел Фукс (155 млн долларов, 51-я позиция).
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