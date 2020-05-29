В Украине за сутки более 400 новых случаев COVID-19

По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 29 мая в Украине 22811 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 679 летальных, 8934 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 429 новых случаев.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область — 957 случаев;

Волынская область — 863 случая;

Днепропетровская область — 930 случаев;

Донецкая область — 158 случаев;

Житомирская область — 694 случая;

Закарпатская область — 1147 случаев;

Запорожская область — 431 случай;

Ивано-Франковская область — 1360 случаев;

Кировоградская область — 503 случая;

г. Киев — 2849 случаев;

Киевская область — 1535 случаев;

Львовская область — 1563 случая;

Луганская область — 46 случаев;

Николаевская область — 284 случая;

Одесская область — 878 случаев;

Полтавская область — 268 случаев;

Ровенская область — 1628 случаев;

Сумская область — 167 случаев;

Тернопольская область — 1145 случаев;

Харьковская область — 1011 случаев;

Херсонская область — 177 случаев;

Хмельницкая область — 407 случаев;

Черновицкая область — 3259 случаев;

Черкасская область — 401 случай;

Черниговская область — 150 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 29 мая в Центр поступило 1011 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 57006 сообщений о подозрении на COVID-19.