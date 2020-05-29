В Броварах под Киевом полиция провела массовые задержания в связи со стрельбой и стычками

В Броварах (Киевская обл.) произошла стрельба во время стычек в пятницу утром, полиция провела массовые задержания, сообщил директор департамента коммуникаций Министерства внутренних дел Артем Шевченко.
«Массовые задержания полицией Киевской области злоумышленников и изъятие оружия в Броварах после утренних столкновений и стрельбы», — написал Шевченко в микроблоге Твиттер.
Ранее полиция сообщила, что в Броварах произошел конфликт между легальными и нелегальными пассажирскими перевозчиками.
«По предварительной версии, произошел конфликт между предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками, и нелегальными перевозчиками. Информация о пострадавших выясняется», — сообщил отдел коммуникации полиции Киевской области в пятницу.
Сообщение о стрельбе на одной из улиц города Бровары по спецлинии 102 поступило в пятницу в 7.15.
Сотрудники местной полиции прибыли на место происшествия, где задержали 10 человек с оружием. Их доставили в Броварской отдел полиции.
«Задержанными оказались лица, прибывшие из других регионов Украины», — отмечается в сообщении.
Проводится осмотр места происшествия, устанавливаются другие участники, обстоятельства и причины инцидента.
На месте инцидента правоохранители изъяли оружие, сейчас устанавливают его принадлежность.
По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч.4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).
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