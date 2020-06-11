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Нардеп Василевская-Смаглюк и мэр Бучи Федорук попались на лжи о райцентре

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Нардеп Василевская-Смаглюк и мэр Бучи Федорук попались на лжи о райцентре

Большинство населенных пунктов будущего Ирпенского района категорически выступили против того, чтобы административным центром будущего района был город Буча Киевской области. Половина общин выступают за центр района в Ирпене, а половина в Вышгороде. С соответствующими письмами общины обратились к руководству области и правительству. Все подписанты не видят Бучу районным центром, ведь она не соответствует Методике, утвержденной Кабмином.

К премьер-министру Украины Дениса Шмыгалю в поддержку райцентра в городе Ирпень обратились с открытым письмом большинство депутатов городского совета города Вишневое, и.о. Ирпенского городского головы Андрей Литвинов, и.о. Коцюбинского поселкового головы Сергей Даниш, председатель Михайловка-Рубежовского сельсовета Андрей Помазан, Козинцевский сельский голова Владимир Выгинный, Горенский сельский голова Анатолий Драпей, Бузивский сельский голова Сергей Кижлай. Все они аргументировали, что Буча не может быть районным центром согласно Методики формирования районов, утвержденной Кабмином.

Подписи за предоставление статуса центра района городу Ирпень

 

Подписи депутатов городского совета г. Вишневое за райцентр в Ирпене

Вместе с тем, в своем открытом письме председатель Вышгородского районного совета Ростислав Кириченко, председатель Иванковского районного совета Валерий Потиенко, председатель Полесской районной совета Андрей Слепченко, председатель Бородянского районного совета Георгий Ерко, Вышгородский городской голова Алексей Момот также не видят Бучу районным центром, а предлагают , чтобы центром Ирпенского района был город Вышгород.

Подписи Вышгородского городского головы и райсоветов за г. Вышгород в качестве центра района

Таким образом, информация народного депутата Украины Ольги Василевской-Смаглюк и мэра Бучи Анатолия Федорука о поддержке большинством населенных пунктов райцентра в Буче оказалась фейком, цель которого — ввести в заблуждение КОДА, Кабмин и парламентариев.

Напомним, что 10 июня под стенами Кабмина прошла акция «Чернышев, услышьТЕ Ирпень!», на которой сотни жителей Киевщины призвали министра развития общин и территорий Алексея Чернышева поддержать формирование Ирпенского района с центром в городе Ирпень, который больше по всем критериям соответствует принципам формированию районов и имеет всю необходимую инфраструктуру.

Сегодня на территории Ирпенского городской территориальной общины уже успешно работают и не требуют финансовых затрат на создание государственные и коммунальные учреждения.

В частности, Управление Пенсионного Фонда, Управление Госказначейства в г. Ирпень, Управление ГУ Государственной налоговой службы, городской отдел Государственной миграционной службы Украины, Ирпенско-Бучанский объединенный городской военный комиссариат, Ирпенский городской отдел ГУ ГСЧС Украины в Киевской области, Ирпенский городской центр занятости населения, Ирпенский городской суд Киевской области, Ирпенский филиал «Киевоблгаз», Ирпенский РП ОАО «Киевоблэнерго», Киевский областной филиал ОАО «Укртелеком», Ирпенское отделение полиции ГУ ЧП в Киевской области.

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Ирпенскими властями был создан ряд успешных коммунальных предприятий. В частности, Управление труда и соцзащиты населения, Управление образования и науки, Отдел культуры (музыкальная школа, библиотеки, дома культуры), Служба по делам детей и семьи, КП «Теплоэнергопостач», КП «Ирпеньводоканал», Архивный отдел, Трудовой архив, медицинские учреждения (Ирпенская центральная больница, Ирпенский роддом, Ирпенская детская больница, Ирпенская поликлиника, Ирпенская стоматология).

В апреле 2020 за 19 дней было от реконструировано и оборудовано современным медицинским оборудованием инфекционное отделение Ирпенской центральной городской больницы.

Сейчас ведется строительство современного медцентра, направление которого — охрана здоровья матери и ребенка с приемным отделением, детским стационаром, детской реанимацией, родильным и гинекологическим отделением.

Киевская область, Ирпень
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