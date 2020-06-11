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Вакарчук во второй раз в истории сдал мандат нардепа

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Вакарчук во второй раз в истории сдал мандат нардепа

Народный депутат от «Голоса» Святослав Вакарчук заявил о сложении мандата нардепа.

Об этом он сам сказал сегодня на брифинге

«Сегодня зарегистрировал заявление о сложении полномочий народного депутата Украины», — заявил он.

Обосновывая свое решение, Вакарчук отметил, что считает свою миссию частично выполненной: привел прекрасную фракцию в парламент: новых профессиональных порядочных людей. Однако теперь она завершена.

В его дальнейших планах — образовательный проект.

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При этом Вакрачук подчеркнул, что не намерен прекращать политическую деятельность, работу в партии «Голос».

 

Святослав Вакарчук
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Комментарии (2)
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Гость
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Vladimir Bezpalko
Vladimir Bezpalko 1 час 22 минуты назад

ВАКАРЧУК ТЫ ВСЁ ПЕЛА ЭТО ДЕЛО А ТЕПЕРЬ КА ПОПЛЯШИ.........БОГ ДЕТИ ВНУКИ.........

0
Vladimir Bezpalko
Vladimir Bezpalko 1 час 26 минут назад

UA . ЩУРІ ЄВРЕЙСЬКОРОСІЙСЬКОГО КАГАЛУ ОБСІЛИ КИЇВСЬКУ РУСЬ І ЛЮДСТВО СМЕРТЬ ЩУРАМ АБО НАШИМ ДІТЯМ І ВНУКАМ.........БОГ РУСЬ ЛЮДСТВО ДІТИ ВНУКИ.........

UA . КИЇВСЬКА РУСЬ ЯКЩО НЕГАЙНО НЕ ВИЖЕНЕШ ЄВРЕЙСЬКОРОСІЙСЬКИЙ КАГАЛ З ПУТІНИМ ТРАМПОМ ЗЕЛЕНСЬКИМ З РУСІ ТО НАТЯГУЙ З ЛЮДСТВОМ ШНУР НА ШИЮ ФАКТИ ГЕНОЦИДУ ВПЕРТА РІЧ.........БОГ РУСЬ ЛЮДСТВО ДІТИ ВНУКИ.........

0

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