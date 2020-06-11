Вакарчук во второй раз в истории сдал мандат нардепа

Народный депутат от «Голоса» Святослав Вакарчук заявил о сложении мандата нардепа.

Об этом он сам сказал сегодня на брифинге

«Сегодня зарегистрировал заявление о сложении полномочий народного депутата Украины», — заявил он.

Обосновывая свое решение, Вакарчук отметил, что считает свою миссию частично выполненной: привел прекрасную фракцию в парламент: новых профессиональных порядочных людей. Однако теперь она завершена.

В его дальнейших планах — образовательный проект.

При этом Вакрачук подчеркнул, что не намерен прекращать политическую деятельность, работу в партии «Голос».