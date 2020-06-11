Еврокомиссия призвала все страны ЕС открыть внутренние границы к 15 июня

Еврокомиссия настоятельно призывает все страны — члены Евросоюза открыть внутренние границы к 15 июня. Об этом говорится в заявлении ЕК, распространенном в четверг в Брюсселе.

«Некоторые государства-члены уже сняли ограничения в рамках ЕС, а другие планируют сделать это с 15 июня 2020 года. Еврокомиссия настоятельно призывает остальные государства-члены завершить процесс снятия ограничений на свободное передвижение и отмены внутреннего пограничного контроля в рамках ЕС к 15 июня 2020 года», — отмечается в нем.

Еврокомиссия также призывает страны — члены Евросоюза составить список государств, для граждан которых уже с 1 июля могут быть открыты внешние границы сообщества.

«Поскольку путешественники, въезжающие в ЕС, могут свободно перемещаться из одной страны в другую, крайне важно, чтобы государства-члены координировали свои решения об отмене ограничений на поездки. Именно поэтому государства-члены должны согласовать общий список стран, не входящих в ЕС, для которых с 1 июля могут быть сняты ограничения на поездки», — отмечается в нем.

ЕК рекомендует странам — членам Евросоюза с 1 июля открыть границы для Албании, Боснии и Герцеговины, Северной Македонии, Сербии, Черногории и самопровозглашенного Косова.

«В соответствии с предлагаемой инструкцией, Еврокомиссия также рекомендует отменить ограничения на поездки для Албании, Боснии и Герцеговины, Косова, Черногории, Северной Македонии и Сербии с 1 июля, учитывая, что эпидемиологическая ситуация там аналогичная или лучше, чем в ЕС», — отмечается в документе.