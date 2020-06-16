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На границе с Польшей восстановили автомобильное движение через пункт пропуска «Шегини»

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На границе с Польшей восстановили автомобильное движение через пункт пропуска «Шегини»

Пограничная служба Польши минувшей ночью сообщила о решении по восстановлению движения автотранспорта через пункт пропуска «Медыка», сообщила пресс служба украинской Госпогранслужбы 16 июня.

«Этой же ночью Госпогранслужба Украины обеспечила возможность пропуска легкового и грузового транспорта в пункте пропуска «Шегини», напротив польского «Медыка», — говорится в сообщении.

Таким образом, на украинском-польской границе сейчас работает 4 пункта пропуска — три на Львовщине и один — на Волыни:

Рава-Русская — Хребенне;
Краковец — Корчева;
Ягодин — Дорогуск;
Шегини — Медыка.

«Пешее сообщение осуществляется только в пункте пропуска „Шегини — Медика“, где с начала июня растет пассажиропоток и отмечается скопление лиц перед польским пунктом пропуска из-за длительных контрольных и санитарных (связанных с карантином) мер», — сообщили в ГПСУ.

Отметим, что международный пункт пропуска «Шегини-Медыка» — старейший в Львовской области и единственный пеший на польско-украинской границе.

Осмотр с украинской стороны осуществляют близ села Шегини в Мостисском районе Львовской области. Поляки проверяют путешественников возле села Медыка, которое является центром одноименной гмины.

«Госпогранслужба Украины готова начать осуществление пропускных операций в автомобильных пунктах пропуска „Смильница — Кросценко“, „Угринов — Долгобычив“, „Грушев — Будомеж“ и „Устилуг — Зосин“ сразу, как только смежная сторона возобновит пропуск», — добавили украинские пограничники.

Напомним, что Кабмин принял решение о возобновлении пропуска в «Шегинях» еще 20 мая. Этим же решением была возобновлена работа 6 пунктов пропуска на границе с Польшей, 2 — со Словакией, 4 — с Венгрией, 7 — с Румынией.

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Напомним, что с 15 июня Украина возобновила международное авиасообщение с Албанией, США и Турцией. Данные страны готовы принимать украинцев на своей границе без каких либо ограничений. Также открыта граница с Великобритание, но по прибытию нужно самоизолироваться на 14 дней.

По возвращении из Польши в Украину граждане не обязаны будут проходить самоизоляцию, поскольку эта страна входит в «зеленую зону», где эпидемиологическая ситуация благоприятна.

Госпогранслужба, Шегини
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