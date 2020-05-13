Кабмин открыл пешеходный пункт пропуска «Шегини» на границе с Польшей

Кабинет министров Украины возобновил работу пешеходного пункта пропуска «Шегини» во Львовской области на границе с Польшей.

Соответствующее решение было принято на заседании в среду.

По словам министра внутренних дел Арсена Авакова, необходимость данного решения возникла в связи с ослаблением карантина.

Отмечается, что решение вступит в силу после опубликования принятого документа.