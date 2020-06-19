НКРЭКУ обнародовала проект решения об учетверении тарифа «Укрэнерго» с августа. Документ

Согласно проекту решения Нацкомиссии по регулированию энергетики и комуслуг (НКРЭКУ) тариф на передачу электроэнергии ЧАО НЭК «Укрэнерго» с 1 августа 2020 года должен увеличится со 155,4 грн/МВт*ч до 596,48 грн/МВт*ч или почти в четыре раза.
Об это говорится в проекте постановления НКРЭКУ, который публикует БизнесЦензор.
Соответствующий документ вносит изменения в постановление НКРЭКУ № 2668 от 10 декабря 2020 года, которым на 2020 год был установлен тариф на передачу «Укрэнерго» на уровне 155,4 грн без НДС.
«В пункте 1, цифры «155,4» изменить на «596,48», — говорится в проекте решения.
Также, по информации издания, с 1 августа планируется увеличение тарифов для операторов систем распределения (ОСР) — облэнерго.
По расчетам потребителей, с которыми общался БЦ, конечный тариф на электроэнергию для крупных промышленных предприятий вырастит с 1,5 до 2 грн/кВт*ч.
Напомним, 17 июня глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк заявил, что заложенные в подписанном правительством с производителями электроэнергии из возобновляемых источников (ВИЭ) меморандуме условия погашения накопившейся перед ними задолженности могут привести к росту тарифа оператора системы передачи НЭК «Укрэнерго» более чем в три раза.
10 июня Кабмин подписал меморандум с объединениями предприятий ВИЭ о снижении «зеленого» тарифа для СЭС мощностью от 1 МВт на 15%. Для ВЭС снижение тарифа составит 7,5%. Среди положений меморандума обозначен пересмотр тарифа НЭК «Укрэнерго» на передачу электроэнергии для компенсации по «зеленому» тарифу.
Напомним, что при запуске оптового рынка электроэнергии в 2019 году тариф на передачу НЭК «Укрэнерго» был определен на уровне 356,4 грн/МВт. Тогда крупные потребители заявили о том, что такой рост тарифа лишает их рентабельности.
В результате, ферросплавная группа компаний Игоря Коломойского через суд заблокировала действие решения НКРЭКУ для предприятий группы. Общая сумма неуплаты составила 420 млн грн.
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