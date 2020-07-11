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Тариф «Укрэнерго» на передачу электроэнергии с августа увеличится на 54,6%

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Тариф «Укрэнерго» на передачу электроэнергии с августа увеличится на 54,6%

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) с 1 августа 2020 года увеличит тариф НЭК «Укрэнерго» на передачу электроэнергии на 54,6% — с 155,4 грн/МВт-ч до 240,23 грн/МВт-ч (без НДС).

Соответствующее решение комиссия приняла на заседании в субботу с целью обеспечить наличие средств у компании для погашения задолженности перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников (через ГП «Гарантированный покупатель»).

При этом проект решения к заседанию 11 июля предусматривал рост тарифа в 2,1 раза — до 327,97 грн/МВт-ч, а изначальное предложение НЭК было довести тариф до 604,51 грн/МВт-ч. Возможность снизить тариф появилась благодаря планам НЭК взять кредитные средства у международных финансовых организаций (МФО), что позволит снизить единомоментную нагрузку на потребителей и параллельно рассчитаться с долгами в соответствии с подписанным между правительством Украины и «зелеными» меморандумом.

В то же время по просьбам представителей бизнеса и народных депутатов комиссия решила отказаться от двукратного роста тарифа. После проведенного в перерыве заседания совещания глава регулятора Валерий Тарасюк сообщил, что «Укрэнерго» проведет дополнительные переговоры с МФО с целью увеличения объема привлекаемых кредитных средств.

По словам главы НЭК Владимира Кудрицкого, банки будут готовы обсуждать пересмотр параметров финансирования при условии принятия Верховной Радой законопроектов, которые позволят сбалансировать ситуацию на рынке, и изменения Кабинетом министров модели возложения специальных обязательств.

Как сообщалось, «Укрэнерго» планировало привлечь у Европейского банка реконструкции и развития EUR128 млн (3,8 млрд грн), у Европейского инвестиционного банка — EUR92 млн (2,8 млрд грн). В частности, средства ЕИБ были сэкономлены по результатам реализации проектов строительства ВЛ 750 кВ «РАЭС — Киевская» и ВЛ 750 кВ «ЗАЭС — Каховская».

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На погашение долгов перед зеленой генерацией также будут направлены средства, полученные компанией от продажи межгосударственных сечений в размере 1,4 млрд грн, что станет возможным после принятия рассматриваемого в Верховной Раде соответствующего законопроекта. Также погашение долгов планируется за счет введения акциза на электроэнергию для производителей ресурса из ВИЭ на уровне минимум 3,2%, что принесет свыше 1,5 млрд грн в год.

Укрэнерго, НКРЭКУ
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