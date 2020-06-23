ВВП Испании может сократиться почти на 22% во втором квартале

Банк Испании полагает, что ВВП страны может сократиться во втором квартале текущего года почти на 22% из-за последствий пандемии коронавируса. Такой прогноз опубликован во вторник в пресс-релизе ЦБ.
«Согласно последним оценкам, сделанным Банком Испании, это сокращение может составить от 16% до 21,8% за квартал», — говорится в документе. «Предварительная оценка Национального института статистики показывает, что ВВП сократился на 5,2% за первые три месяца этого года», — добавили в ЦБ.
Правительство Испании ранее высказывало мнение, что экономический спад в текущем году составит 9,2% из-за последствий пандемии. Уровень безработицы может достигнуть 19%.
С начала распространения коронавируса в королевстве было выявлено более 246,5 тыс. случаев заражения коронавирусом, свыше 28,3 тыс. пациентов умерли. В середине марта в стране был введен режим повышенной готовности. Эта мера позволила ограничить передвижение населения. Действие режима завершилось 21 июня.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016