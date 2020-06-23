ВВП Испании может сократиться почти на 22% во втором квартале

Банк Испании полагает, что ВВП страны может сократиться во втором квартале текущего года почти на 22% из-за последствий пандемии коронавируса. Такой прогноз опубликован во вторник в пресс-релизе ЦБ.

«Согласно последним оценкам, сделанным Банком Испании, это сокращение может составить от 16% до 21,8% за квартал», — говорится в документе. «Предварительная оценка Национального института статистики показывает, что ВВП сократился на 5,2% за первые три месяца этого года», — добавили в ЦБ.

Правительство Испании ранее высказывало мнение, что экономический спад в текущем году составит 9,2% из-за последствий пандемии. Уровень безработицы может достигнуть 19%.

С начала распространения коронавируса в королевстве было выявлено более 246,5 тыс. случаев заражения коронавирусом, свыше 28,3 тыс. пациентов умерли. В середине марта в стране был введен режим повышенной готовности. Эта мера позволила ограничить передвижение населения. Действие режима завершилось 21 июня.