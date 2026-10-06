ГУР виявило схему обходу санкцій, яку використовують російські бізнесмени

Головне управління розвідки Міноборони України заявило про виявлення чергової схеми обходу санкцій, яку, за даними відомства, використовують російські бізнесмени з Калінінградської області Олександр та Дмитро Долгови.
За даними ГУР, брати Долгови є засновниками та власниками холдингу ДолговГрупп - одного з найбільших аграрних підприємств Калінінградської області.
Компанія обробляє понад половину сільськогосподарських земель регіону та займається рослинництвом, тваринництвом, переробкою і продажем агропродукції.
Щороку підприємства холдингу виробляють понад 300 тис. тонн зерна. ДолговГрупп також має елеваторні потужності на 240 тис. тонн та власний залізничний парк для перевезення зернових і рослинних олій.
Серед продукції компанії - пшениця, кукурудза, ріпак, ячмінь, жито та ріпакова олія.
У ГУР зазначають, що ДолговГрупп не перебуває під санкціями та продовжує заробляти на європейському ринку. За твердженням розвідки, прибутки холдингу сприяють фінансуванню російської агресії проти України - через сплату податків до бюджету РФ, а також фінансову й матеріальну підтримку підрозділів російських окупаційних військ.
У розвідці наголошують на необхідності подальшого виявлення схем, які дозволяють російському бізнесу зберігати доступ до європейських ринків попри війну та санкційний тиск.
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