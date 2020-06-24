В Нацбанке считают конкурс на главу «Ощадбанка» состоявшимся

Нацбанк считает конкурс на нового главу правления Ощадбанка состоявшимся, и не сомневается в профессиональных качествах Сергея Наумова, который победил в конкурсе.

Об этом на брифинге рассказала первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова, сообщает Экономическая правда.

«Относительно скандальных заявлений, которые мы видели в медиа, могу сказать, что анонимными звонками и сообщениями можно сорвать любой конкурс. Поэтому мы считаем это попытками затормозить реформу корпоративного управления в Украине», — подчеркнула она.

«Мы хорошо знаем Наумова, поскольку он сейчас руководит одним из банков с иностранным капиталом (Пиреус Банк, — ред.). Сомнений в его качествах и репутации быть не может. Кроме того, хочу отметить, что в честном и открытом конкурсе победил украинец», — отметила Рожкова.

Напомним, большинством голосов победу в конкурсе на главу правления Ощадбанка одержал действующий глава Пиреус Банка Сергей Наумов.

Отмечается, что перед голосованием 5 независимых членов набсовета получили анонимные письма с предложением проголосовать за заместителя главы Укргазбанка Геннадия Хелемского за вознаграждение, о чем они сообщили службе безопасности банка.

Депутат от «Слуги народа» Александр Дубинский назвал это провокацией и требует отменить результаты второго конкурса.