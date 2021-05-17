Милованов предлагает сократить срок обучения на бакалавриате до 3-х лет

Киевская школа экономики (КШЭ) выступает за создание законодательной основы для возможности сократить срок обучения на бакалавриате до трех лет, сообщил почетный президент КШЭ Тимофей Милованов.

«Украинское законодательство предусматривает четырехлетний бакалавриат, и мы это соблюдаем. Однако будем просить, лоббировать, предлагать, чтобы в Украине бакалавриат соответствовал современным трендам», — сказал он в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

По словам Милованова, в системе высшего образования в мире происходят фундаментальные изменения. Например, программы сокращаются.

«Скажем, двухлетняя магистерская программа — это уже немодно. Популярность таких программ снижается. В Украине двухлетняя программа была всегда более распространенной. В этом году впервые годовая программа стала популярнее», — сказал Тимофей Милованов.

При этом большинство стипендий назначается для студентов двухлетней магистратуры, отметил он.