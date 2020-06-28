Число зараженных коронавирусом в мире превысило 10 млн человек

Во всем мире коронавирусом заразились 10 001 527, следует из актуальных данных университета Джонса Хопкинса. Количество умерших от COVID-19 выросло до 499,1 тыс. человек.
В тройку стран с наибольшим количеством зараженных, данным университета, входят США (более 2,5 млн заболевших, свыше 125 умерших), Бразилия (1,3 млн инфицированных, 57 тыс. смертей) и Россия (633,5 тыс. зараженных по данным университета и 634,4 тыс. по данным оперативного штаба, 9 тыс. жертв).
В США в последнее время фиксируют новый скачок по количеству заболевших. Накануне, как сообщал Reuters, только за сутки в стране зарегистрировали 40,8 тыс. новых случаев. В Белом доме готовятся к тому, что в США может начаться вторая волна коронавируса.
Бразилия за последние два месяца стала новым эпицентром пандемии. К 1 июню коронавирусом в стране заразились более 1 млн. ВОЗ отмечала 25 июня, что за последние две недели увеличение количества новых случаев зарегистрировали 30 европейских стран.
В России, по данным на 28 июня, в общей сумме выявили более 634 тыс. зараженных. Менее восьми тыс. зараженных в стране регистрируют с 17 июня, последние три дня их суточное количество не превышает семи тыс.
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