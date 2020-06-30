В Польше обнародовали итоги первого тура выборов президента

Государственная избирательная комиссия Польши во вторник обнародовала официальные итоги состоявшегося 28 июня первого тура президентских выборов после подсчета всех бюллетеней. Окончательные цифры подтвердили необходимость проведения второго тура, так как никому из кандидатов не удалось набрать требуемые для победы более 50% голосов.
Действующий президент Польши Анджей Дуда получил в первом туре 43,5% голосов, на втором месте кандидат от крупнейшей в республике оппозиционной партии «Гражданская платформа», мэр Варшавы Рафал Тшасковский, набравший 30,46% голосов.
«Ни один кандидат не получил более половины от всех голосов. 12 июля состоится новое голосование. В новом голосовании выбор осуществляется из двух кандидатов, которые получили большинство голосов. Это Анджей Дуда и Рафал Тшасковский», — заявил на пресс-конференции глава ГИК Сильвестр Марчиняк.
На третьем месте — независимый кандидат журналист Шимон Холовня, за которого проголосовали 13,87% избирателей, на четвертом — представитель партии «Конфедерация» Кшиштоф Босак с 6,7%. Остальные восемь кандидатов не получили широкой поддержки избирателей.
На текущих выборах была зафиксирована рекордная в современной истории Польши явка. Она составила 64,51%. В 2010 году на выборах президента Польши явка была 54,94%, а в 2015 году — 48,96%.
Согласно представленным после первого тура выборов результатам исследований общественного мнения, во втором туре с небольшим отрывом побеждает Дуда. За него намерены голосовать 45,4% избирателей, а за Тшасковского — 44,7%. Но при этом порядка 9,9% опрошенных констатировали, что пока не приняли решение о том, кого поддержат на предстоящем 12 июля голосовании.
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