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Санкции против Северного потока предложили вписать в военный бюджет США

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Санкции против Северного потока предложили вписать в военный бюджет США

Американские сенаторы Тед Круз, Джинн Шейхин, Джон Баррассо, Рон Джонсон и Том Коттон предложили включить дополнительные санкции в отношении строящегося газопровода Nord Stream 2 («Северный поток–2») в проект оборонного бюджета США на 2020–2021 финансовый год, который начнется 1 октября. Их предложение появилось в числе 529 сенатских поправок в тысячестраничный проект военного бюджета, подготовленный в сенате США.

Эти же сенаторы в начале июня внесли отдельный законопроект, уточняющий и расширяющий санкции в отношении участников строительства «Северного потока-2».

Теперь авторы инициативы пошли дальше и предприняли попытку провести эти санкции через оборонный бюджет. Такая тактика, во-первых, позволяет ускорить возможное принятие санкций, поскольку военный бюджет гарантированно утверждается ежегодно осенью (реже в начале зимы) — в отличие от простого законопроекта, который рассматривается гораздо дольше. Во-вторых, президент США с меньшей вероятностью сможет наложить вето на огромный проект военного бюджета (хотя в данном случае администрация США разделяет позицию против Nord Stream 2). В прошлом году Круз и Шейхин прибегли к той же тактике, и успешно — законопроект с первыми санкциями в отношении Nord Stream 2 был принят в составе военного бюджета.

Чтобы поправка прошла, ее должны будут поддержать члены палаты представителей. Там на прошлой неделе внесли альтернативный законопроект о санкциях против Nord Stream 2, но более мягкий. Его авторы тоже выразили намерение включить законопроект в оборонный бюджет на ближайший финансовый год.

Новая поправка Круза–Шейхин расширяет сферу действия потенциальных санкций с судов, которые непосредственно «укладывают трубы» на глубине от 100 футов (30,5 м) для газопроводов Nord Stream 2 или TurkStream («Турецкий поток»), на суда, которые «укладывают трубы или занимаются трубоукладочной деятельностью» (на той же глубине). Под такой деятельностью подразумеваются в том числе «подготовка места укладки, рытье траншей для труб, землеустроительные работы, засыпка камней, гибка и сварка труб» и т.д.

Санкции (в виде блокировки активов в юрисдикции США) могут быть введены:

  • против иностранных лиц, компаний и их менеджеров, которые оказывают услуги по «андеррайтингу, страхованию или перестрахованию судов», участвующих в прокладке труб для Nord Stream 2;
  • против поставщиков услуг и объектов для «технологической модернизации или установки сварочного оборудования, модификации или дооборудования судов, соединения судов в тандемы»;
  • против тех, кто оказывает услуги по «тестированию, инспекции и сертификации», необходимые для эксплуатации газопровода.

Самыми чувствительными могут оказаться санкции за «тестирование, инспекцию и сертификацию» Nord Stream 2. Есть риск, что провайдеры этих услуг, опасаясь американских санкций, могут отказаться от сотрудничества с Nord Stream 2. Без финального сертификата о соответствии газопровод не сможет быть сдан в эксплуатацию.

Северный поток-2
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