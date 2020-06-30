«Укрпошта» перечислила в госбюджет 202 миллиона дивидендов за 2019 год

«Укрпошта» направила в государственный бюджет половину прибыли 2019-го года — 202,7 миллиона гривень дивидендов.
Об этом в Facebook сообщил глава госкомпании Игорь Смелянский.
«Сегодня я подписал аудированную годовую отчетность компании за 2019 год и отправил в бюджет государства (важно — не ИЗ, а В) 50% от нашей чистой прибыли — 202.7 миллиона гривен дивидендов + 36.5 миллионов гривен предоплаты налога на прибыль за 2020.
Нам бы, конечно, очень хотелось эти деньги инвестировать в инфраструктуру „Укрпошты“, чтобы мне не приходилось читать о раздолбанных отделениях и машинах. Но я также пониманию ситуацию в стране», — пишет руководитель «Укрпошты»
По словам Смелянского, остальные 50% прибыли направлены на инвестиции и борьбу с коронавирусом.
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