Маск обещает показать революционную технологию для беспилотных авто

Американский производитель электромобилей Tesla «очень близка» к презентации технологии 5 уровня для беспилотных автомобилей.
Об этом заявил основатель Tesla Илон Маск, передает Reuters.
«Я уверен, что технологию 5 уровня или полную автономию запустят, и, думаю, это произойдет очень быстро. Я уверен, что у нас будет готов базовый функционал технологи пятого уровня в этом году», — сказал Маск.
В соответствии со стандартами Профессиональной ассоциации инженеров-автомобилестроителей (SAE International), есть 6 уровней автоматизации для беспилотных автомобилей.
Шестой уровень означает, что беспилотный автомобиль ведет себя как квалифицированный водитель. Стандарты SAE официально приняты государственными регуляторами, инженерами, автопроизводителями и инвесторами.
Сейчас автопроизводители в этом сегменте достигли лишь четвертого уровня. Этого недостаточно, чтобы соответствовать всем нормам безопасности.
«Тesla находится на финальной стадии разработки охлаждающей и терморегулирующие систем, что позволит устанавливать мощные компьютеры на беспилотные авто», — добавил Маск.
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