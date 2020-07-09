В Украине действует 1,5 тысячи мобильных бригад по тестированию на COVID-19

В Украине по состоянию на конец июня действовало 1,571 тыс. мобильных бригад по тестированию на COVID-19, сообщила Национальная служба здоровья (НСЗУ) в Facebook.
Согласно сообщению, за апрель-июнь мобильные бригады осуществили почти 325 тыс. тестирований на COVID-19 методом ПЦР, из них около 144 тыс. — в июне.
Мобильные бригады выезжают к пациенту с подозрением на СOVID-19 и осуществляют забор материала для тестирования методом ПЦР. Затем доставляют этот материал в лабораторию.
Услуги мобильных бригад по забору материала для тестирования методом ПЦР и само тестирование является бесплатным для пациента.
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