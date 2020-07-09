Зеленский рассчитывает, что осенью дети все-таки пойдут в школу

Президент Владимир Зеленский верит, что Украине удастся избежать второй волны коронавируса, и поэтому школы смогут восстановить традиционное обучение с 1 сентября.
Об этом он заявил в комментарии журналистам во время рабочей поездки на Волынь
Готовы (к открытию школ с сентября — ред.), верим, что не будет волны (COVID-19 — ред.), и дети смогут учиться в нормальной социальной сфере и нормально общаться«, — заявил глава государства.
В то же время он сказал, что говорить о чем-то 100-процентно пока рано, «потому контролировать коронавирус по всему миру очень сложно».
По словам президента, в Украине «более или менее волны второй пока нет», но людям стоит быть осторожными, чтобы не росло число новых больных.
Зеленский также добавил, что Украина технически еще не готова к дистанционному обучению, потому что нет хорошего интернета по всей стране.
Он напомнил, что 2019-20 учебный год заканчивали в том числе и с помощью уроков по телевидению, потому что не все уголки Украины имеют 3G или 4G покрытие.
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