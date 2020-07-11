ВОЗ сообщила о стремительном росте новых случаев коронавируса в мире

За сутки были зафиксированы более 228 тыс. случаев заболевания, сообщила Всемирная организация здравоохранения в своем отчете за 10 июля. Это рекордный уровень заболеваемости за сутки.
Больше всего новых случаев было выявлено в США (64 тыс.), Бразилии (67,9 тыс.), Индии (26,5 тыс.) и Южной Африке (13,6 тыс.). В сумме на эти страны приходится более 75% всех новых случаев заболевания.
Всего в мире, по данным ВОЗ, выявлено 12,1 млн случаев заражения коронавирусом. Общее число умерших составляет 551 тыс. По суточному приросту количества жертв пандемии лидирует Бразилия — за сутки, по данным ВОЗ, там от коронавируса скончались 1223 человека. На втором месте — Соединенные Штаты, где за сутки умер 991 человек с COVID-19. На третьем — Мексика (782 умерших).
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