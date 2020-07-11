Илон Маск обошел Уоррена Баффетта в списке богатейших людей мира

Основатель космической компании SpaceX и генеральный директор Tesla Илон Маск стал богаче председателя совета директоров Berkshire Hathaway Уоррена Баффетта. Об этом пишет Bloomberg.

Согласно данным рейтинга Bloomberg Billionaires Index, состояние Маска в пятницу, 10 июля, увеличилось на $6,1 млрд после того, как акции Tesla выросли на 11%. Сейчас состояние Маска оценивается в $70,5 млрд.

Маск переместился в рейтинге на седьмую позицию, обогнав сразу нескольких миллиардеров. Помимо Баффетта, глава Tesla обошел совладелицу L'Oreal Франсуазу Бетанкур-Майерс, сооснователя Oracle Ларри Эллисона, владельца Reliance Industires и богатейшего человека Азии Мукеша Амбани, а также сооснователя Google Сергея Брина.

Как отмечает Bloomberg, 49-летний Маск владеет примерно пятой частью акций Tesla, что составляет основную часть его состояния. Акции производителя электромобилей в этом году выросли на 269%. Также он является мажоритарным акционером SpaceX, стоимость принадлежащих Маску ценных бумаг компании оценивается в $15 млрд.

Состояние Баффетта упало в начале этой недели после того, как он пожертвовал $2,9 млрд на благотворительность. 89-летний Баффетт с 2006 года раздал более 37 млрд на благотворительные цели, уточняет агентство.

На прошлой неделе Илон Маск решил продать четыре дома в Лос-Анджелесе. Ранее предприниматель заявлял, что не будет иметь собственного дома, поскольку «имущество тянет его вниз». «Мне не нужны деньги. Посвящаю себя Марсу и Земле. Имущество просто тянет тебя вниз», — говорил он.