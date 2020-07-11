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В США рекордное число новых случаев COVID-19

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В США рекордное число новых случаев COVID-19

За последние сутки число случаев заражения коронавирусом COVID-19 в США достигло рекордно высокого показателя, превысив отметку в 67 тыс. человек. Об пишет The Washington Post (WP).

Согласно информации газеты, за последние 24 часа в Соединенных Штатах было подтверждено 67 149 случаев заражения коронавирусом.

Как сообщает The New York Times, предыдущий суточный рекорд был зафиксирован накануне, когда было выявлено 59 886 случаев инфицирования. Издание отмечает, что сегодняшний рекорд стал седьмым за последние 11 дней.

Наибольшее число случаев заражения за день зафиксировали в Техасе (10 002 человека) и Калифорнии (7 896 человек). В восьми штатах обновились рекорды по суточному приросту заболевших; речь идет о Джорджии, Огайо, Юте, Айове, Висконсине, Айдахо, Монтане и Аляске. По всей стране более 4 тыс. человек умерли от коронавируса с прошлой пятницы.

Губернатор штата Техас Грег Эбботт, комментируя данные по заболеваемости, заявил, что если дела в штате продолжат ухудшаться, то властям придется вернуться «к режиму полной блокировки». В Джорджии местные власти призывают жителей вновь вернуться на самоизоляцию и покидать жилища лишь в случае крайней необходимости. Однако губернатор штата Брайан Кемп уточнил, что пока это обращение носит рекомендательный характер.

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Напомним, что 10 июля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о рекордном приросте новых случаев коронавируса в мире. По ее данным, за сутки было зафиксировано более 228 тыс. случаев инфицирования. Больше всего заболевших выявили в США, Бразилии, Индии и Южной Африке. В сумме на эти страны пришлось более 75% от всех новых случаев заболевания.

США, коронавирус
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