Трамп подтвердил планы перебросить часть американских войск из ФРГ в Польшу

Президент США Дональд Трамп вновь подтвердил намерение перебросить часть американского воинского контингента с территории ФРГ в Польшу. Об этом глава вашингтонской администрации заявил в опубликованном в пятницу интервью.
Трамп уточнил, что часть войск будет перенесена «в две разные точки, в том числе в Польшу». «Я верну около половины военнослужащих домой, а другая половина отправится в места, которые заслуживают этого», — добавил американский лидер.
15 июня представляющий Республиканскую партию Трамп предупредил, что Вашингтон сократит численность своего воинского контингента на территории ФРГ до 25 тыс. человек, если Берлин не заплатит за их размещение и не увеличит расходы на оборону в соответствии с договоренностями в рамках НАТО. В настоящий момент в Германии размещены порядка 34 тыс. американских военнослужащих. Президент вновь подверг критике Германию за то, что она, по его мнению, не тратит достаточно средств на поддержание коллективной обороны НАТО. Глава Белого дома потребовал от всех стран — участниц альянса в кратчайшие сроки довести оборонные расходы до 2% ВВП.
24 июня Трамп подтвердил, что США рассчитывают перебросить часть войск из Германии в Польшу.
Министр обороны США Марк Эспер и председатель Комитета начальников штабов американских ВС генерал Марк Милли представили 29 июня Трампу в Белом доме окончательные предложения, касающиеся американского воинского контингента на территории ФРГ. Пентагон объявил, что Трамп одобрил эти соображения, предусматривающие передислокацию 9,5 тыс. военнослужащих.
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