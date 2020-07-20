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Новак регистрировал в Польше на имена доверенных лиц предприятия и пополнял их статутный капитал средствами участников тендеров «Укравтодора», – глава САП

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Новак регистрировал в Польше на имена доверенных лиц предприятия и пополнял их статутный капитал средствами участников тендеров «Укравтодора», – глава САП

Экс-глава Государственного агентства автомобильных дорог Украины («Укравтодор») Славомир Новак для маскировки происхождения неправомерной выгоды регистрировал в Польше на имена доверенных ему лиц предприятия, статутный капитал которых пополнялся средствами участников тендерных процедур.

Об этом сообщил руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий на своей странице в Facebook в понедельник.

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По его словам, к настоящему времени установлено создание двух таких предприятий на территории Польши.

При этом Холодницкий отметил, что в октябре 2017 года банковские счета подконтрольного лица были пополнены двумя траншами на сумму EUR20 тыс. и EUR50 тыс., а также были переданы наличные на сумму $49 тыс., которые в дальнейшем были внесены в статутный фонд одного из предприятий.

Кроме того, по его данным, Новак в течении мая-августа 2018 года заявил одному из участников тендерных процедур о необходимости платить ему по EUR45 тыс. ежемесячно, перечисляя в течение двух лет эти средства на счета компании, зарегистрированной на Кипре, под видом предоставления фиктивных консультационных услуг.

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Этому же субъекту тендерных процедур было объявлено требование основать на территории Польши общее предприятие со статутным капиталом 1 млн злотых (более 8 млн грн), 50% которого должно было бы принадлежать ему через подставных лиц.

«Выявление и разоблачение системной коррупции в деятельности „Укравтодора“ — это лишь первый шаг. Следующий — это ревизия стоимости и качества работ», — написал Холодницкий.

Как сообщалось, НАБУ и САП совместно с Центральным антикоррупционным бюро Польши (ЦБА) и Окружной прокуратурой проводят санкционированные обыски в Киеве, Львове и на территории Польши в рамках совместного расследования деятельности преступной организации в сфере дорожного хозяйства.

Ранее пресс-секретарь министра-координатора специальных служб Польши Станислав Жарин (Stanisław Żaryn) написал в Twitter о задержании ЦБА по обвинению в коррупции экс-главы

Славомир Новак, задержание, Назар Холодницкий
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