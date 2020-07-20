Госдеп США включил Рамзана Кадырова в «черный список»

Госдепартамент США внес в «черный список» главу российской Чеченской Республики Рамзана Кадырова из-за грубых нарушении прав человека. Об этом заявил госсекретарь Майк Помпео.

«Департамент располагает обширной достоверной информацией о том, что Кадыров несет ответственность за многочисленные грубые нарушения прав человека, совершенные более десяти лет назад, включая пытки и внесудебные казни», — отметил Помпео.

По его словам, санкции затронут супругу главы Чечни и его детей.

В заявлении Госдепа также говорится, что Кадыров угрожал двум журналистам в связи с освещением ими пандемии коронавируса. Помимо этого, ведомство осуждает «решения российских федеральных властей подвергнуть цензуре статьи, неблагоприятно освещающие ответные меры правительства на пандемию».