Госдеп США включил Рамзана Кадырова в «черный список»

Госдепартамент США внес в «черный список» главу российской Чеченской Республики Рамзана Кадырова из-за грубых нарушении прав человека. Об этом заявил госсекретарь Майк Помпео.
«Департамент располагает обширной достоверной информацией о том, что Кадыров несет ответственность за многочисленные грубые нарушения прав человека, совершенные более десяти лет назад, включая пытки и внесудебные казни», — отметил Помпео.
По его словам, санкции затронут супругу главы Чечни и его детей.
В заявлении Госдепа также говорится, что Кадыров угрожал двум журналистам в связи с освещением ими пандемии коронавируса. Помимо этого, ведомство осуждает «решения российских федеральных властей подвергнуть цензуре статьи, неблагоприятно освещающие ответные меры правительства на пандемию».
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