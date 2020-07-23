Войти
Трамп пригрозил закрыть все дипмиссии Китая на территории страны
дружба народов
Трамп пригрозил закрыть все дипмиссии Китая на территории страны
В Украине продлили карантин до 31 августа
официально
В Украине продлили карантин до 31 августа

Читай
бесплатно!
Разделы

Интересы

наука
RSS

У итальянских кошек и собак обнаружили антитела к коронавирусу

451
У итальянских кошек и собак обнаружили антитела к коронавирусу

Итальянские медики изучили образцы крови и выделений более 1,5 тыс. кошек и собак из разных городов севера Италии, и выяснили, что примерно у 3–4% из них были антитела к коронавирусу нового типа. Предварительные выводы ученые опубликовали в электронной научной библиотеке bioRxiv.

«Количество антител в организме домашних питомцев было сравнимо с тем, которое мы наблюдаем у жителей тех же регионов Италии. Таким образом заражение кошек и собак коронавирусом вовсе не необычное явление. С другой стороны, пока нет оснований полагать, что эти животные распространяют вирус, за исключением ситуаций, подобных той, которая сложилась на норковых фермах в Нидерландах», — пишут исследователи.

Коронавирус SARS-CoV-2 может проникать в организм не только к человеку, но и ко многим другим млекопитающим. Среди них макаки-резусы, норки, хорьки и кошки. На всех этих животных инфекция действует почти так же сильно, как и на человека.

Особый интерес в этом отношении представляют кошки и норки. Они не только часто заражались коронавирусом, но и передавали инфекцию от одного животного к другому, а в случае норок — еще и от животного к человеку. Зная об этом, эпидемиологи серьезно изучают то, как вирус поражает подобных животных и как у них протекает болезнь.

Итальянские ветеринары и врачи под руководством профессора Университета Бари (Италия) Николы Декаро провели первое масштабное исследование того, насколько широко коронавирус был распространен среди домашних кошек и собак, которые живут вместе с хозяевами на севере Италии, в эпицентре первой европейской вспышки COVID-19.

Для этого ученые использовали образцы крови и различных биологических жидкостей, которые ветеринары собирали в различных городах Ломбардии и других провинций Италии, когда к ним обращались за помощью владельцы собак и кошек. В общей сложности авторы исследования получили образцы от почти тысячи собак и пяти сотен кошек.

Читайте также: Wirecard: Взлет и крах звезды немецкой экономики

В этих образцах ученые не нашли следов РНК коронавируса, однако в крови некоторых питомцев оказались антитела к нему. В частности, медики нашли их в организме 13 собак (3,4%) и шести кошек (4%). Если учитывать питомцев только людей, которые переболели COVID-19, то этот показатель повышался до 13% и 4,5% соответственно.

Также ученые отметили, что ожидаемо животные, которые жили в наиболее сильно пострадавших от эпидемии провинциях, заражались чаще остальных. Все это, как считают исследователи, говорит о том, что среди домашних животных коронавирус распространяется примерно так же, как и среди их владельцев. Это нужно учитывать при дальнейших наблюдениях за распространением пандемии COVID-19.

коронавирус
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Четверг, 23 июля 2020
Среда, 22 июля 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Лео Бабаута
Лео Бабаута
писатель, психолог

Как стать лучше, испытывая стресс и давление

Желая что-то изменить, мы часто сталкиваемся с проблемой: мы собираемся регулярно что-то делать - заниматься спортом, медитировать, писать, создавать что-то и т.д. У нас не получается. И мы расклеиваемся. Виним себя, теряем настрой и сдаемся. Это хрупкий, неустойчивый подход. Сделав полдюжины попыток, мы в конце концов решим, что с нами что-то не так. Но с нами все в порядке. Проблема в хрупком подходе, когда мы расклеиваемся, едва потерпев неудачу.
Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Если бы Антонов достался китайцам?

Если бы сейчас Антонов достался китайцам? Они бы его тоже угробили, махнув рукой, что продукция устаревшая и неконкурентная? А может на его базе создали гиганта, что бросил бы вызов Боингу и Эрбасу? Можете не угадывать. Скажу, что конкретно сделали бы китайцы.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Можно ли управлять инфляцией

Если ФРС, ЕЦБ, НБУ, et cetera поднимают ставки, чтобы предотвратить повышение инфляции или снижают ставки, чтобы подстегнуть экономический рост, это еще не значит, что есть полное понимание как работает инфляция, от чего зависит рост экономики и что приводит к росту или спаду инфляции и экономики.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016