Шмыгаль в Брюсселе встретился с вице-президентом Еврокомиссии

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время визита в Брюссель встретился с исполнительным вице-президентом Европейской комиссии Франсом Тиммермансом.

Об этом глава правительства написал в Facebook.

«Я приземлился в сердце объединенной Европы. Рад личному знакомству с постоянным представителем Украины при Евросоюзе Николаем Точицким и исполнительным вице-президентом Европейской комиссии Франсом Тиммермансом», — написал Шмыгаль.

Глава правительства также опубликовал фото, на которых видно, что на нем защитная маска с надписью на английском «Крым — это Украина».

Напомним, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль осуществляет первый официальный визит в Брюссель. По его словам, запланированы важные встречи, переговоры и подписание сверхважного для Украины соглашения.