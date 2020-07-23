Войти
Трамп пригрозил закрыть все дипмиссии Китая на территории страны
дружба народов
Трамп пригрозил закрыть все дипмиссии Китая на территории страны
В Украине продлили карантин до 31 августа
официально
В Украине продлили карантин до 31 августа

Читай
бесплатно!
Разделы

Экономика

инициатива
RSS

Депутаты предлагают установить льготную ставку НДС при ввозе оборудования для промпроизводства

300
Депутаты предлагают установить льготную ставку НДС при ввозе оборудования для промпроизводства

Группа народных депутатов зарегистрировала в Верховной Раде законопроект № 3930 с поправками в Таможенный кодекс о поддержке промышленности, предусматривающий ввоз комплектующих для производства по льготной ставке налога на добавленную стоимость (НДС) в 7% до 2023 года.

Согласно информации на парламентском сайте, текст зарегистрированного в четверг законопроекта пока отсутствует.

«Зарегистрировали второй законопроект № 3930, из пакета проектов поддержки промышленности, предусматривающий ввоз комплектующих для производства по льготной ставке. Ранее, мы предложили льготную ставку НДС на уровне 7% при ввозе и поставке основных средств (законопроект № 3848)», — написал один из авторов законопроекта, глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в Телеграм-канале в четверг.

По его мнению, комплексное принятие указанных предложений сможет стимулировать реальный сектор экономики переоснащать средства производства для формирования высокой добавленной стоимости продукции.

Депутатский законопроект № 2848, зарегистрированный в парламенте 15 июля, предлагает в 2021-2022 годы снизить ставку НДС с 20% до 7% от базы налогообложения для поставок в Украину машин, оборудования и комплектующих по конкретным товарным подкатегориям.

Помимо этого, законопроект предлагает сократить минимальную площадь сельхозугодий или земель водного фонда, которые должны быть в собственности или в использовании членов фермерского хозяйства без приобретения статуса юрлица.

Читайте также: Минэнерго, Нацбанк и госбанки работают над реструктуризацией кредитов на строительство объектов ВИЭ

Законопроект также предлагает снять правовую коллизию и разрешить фермерским хозяйствам привлекать труд квалифицированных наемных работников к сезонным работам, ограничив их число десятью сотрудниками.

Народные депутаты также предлагают расширить перечень товаров, которые не подлежат маркировке акцизным налогом тестовыми образцами и винной продукцией не крепче 15%. Помимо этого, проект закона инициирует освобождение от акциза до 2022 года производителей пива с объемом не выше 2 млн литров в год (0% акциза за 1 литр пива из солода).

НДС, оборудование, Даниил Гетманцев
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Четверг, 23 июля 2020
Среда, 22 июля 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Лео Бабаута
Лео Бабаута
писатель, психолог

Как стать лучше, испытывая стресс и давление

Желая что-то изменить, мы часто сталкиваемся с проблемой: мы собираемся регулярно что-то делать - заниматься спортом, медитировать, писать, создавать что-то и т.д. У нас не получается. И мы расклеиваемся. Виним себя, теряем настрой и сдаемся. Это хрупкий, неустойчивый подход. Сделав полдюжины попыток, мы в конце концов решим, что с нами что-то не так. Но с нами все в порядке. Проблема в хрупком подходе, когда мы расклеиваемся, едва потерпев неудачу.
Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Если бы Антонов достался китайцам?

Если бы сейчас Антонов достался китайцам? Они бы его тоже угробили, махнув рукой, что продукция устаревшая и неконкурентная? А может на его базе создали гиганта, что бросил бы вызов Боингу и Эрбасу? Можете не угадывать. Скажу, что конкретно сделали бы китайцы.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Можно ли управлять инфляцией

Если ФРС, ЕЦБ, НБУ, et cetera поднимают ставки, чтобы предотвратить повышение инфляции или снижают ставки, чтобы подстегнуть экономический рост, это еще не значит, что есть полное понимание как работает инфляция, от чего зависит рост экономики и что приводит к росту или спаду инфляции и экономики.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016