Депутаты предлагают установить льготную ставку НДС при ввозе оборудования для промпроизводства

Группа народных депутатов зарегистрировала в Верховной Раде законопроект № 3930 с поправками в Таможенный кодекс о поддержке промышленности, предусматривающий ввоз комплектующих для производства по льготной ставке налога на добавленную стоимость (НДС) в 7% до 2023 года.
Согласно информации на парламентском сайте, текст зарегистрированного в четверг законопроекта пока отсутствует.
«Зарегистрировали второй законопроект № 3930, из пакета проектов поддержки промышленности, предусматривающий ввоз комплектующих для производства по льготной ставке. Ранее, мы предложили льготную ставку НДС на уровне 7% при ввозе и поставке основных средств (законопроект № 3848)», — написал один из авторов законопроекта, глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в Телеграм-канале в четверг.
По его мнению, комплексное принятие указанных предложений сможет стимулировать реальный сектор экономики переоснащать средства производства для формирования высокой добавленной стоимости продукции.
Депутатский законопроект № 2848, зарегистрированный в парламенте 15 июля, предлагает в 2021-2022 годы снизить ставку НДС с 20% до 7% от базы налогообложения для поставок в Украину машин, оборудования и комплектующих по конкретным товарным подкатегориям.
Помимо этого, законопроект предлагает сократить минимальную площадь сельхозугодий или земель водного фонда, которые должны быть в собственности или в использовании членов фермерского хозяйства без приобретения статуса юрлица.
Законопроект также предлагает снять правовую коллизию и разрешить фермерским хозяйствам привлекать труд квалифицированных наемных работников к сезонным работам, ограничив их число десятью сотрудниками.
Народные депутаты также предлагают расширить перечень товаров, которые не подлежат маркировке акцизным налогом тестовыми образцами и винной продукцией не крепче 15%. Помимо этого, проект закона инициирует освобождение от акциза до 2022 года производителей пива с объемом не выше 2 млн литров в год (0% акциза за 1 литр пива из солода).
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