В Украине опять более 900 новых случаев коронавируса за сутки

За прошедшие сутки, 25 июля, в Украине обнаружили еще 920 случаев Covid-19, 15 человек умерли.

Об этом свидетельствуют обновленные данные СНБО.

Больше всего новых случаев на Львовщине – 130, также в области болезнь за день унесла жизни 6 человек.

В Киеве в субботу медики диагностировали коронавирус у 95 жителей столицы, это второй по количеству показатель среди регионов страны.

При этом в Украине за сутки зафиксировали 310 выздоровлений.

Напомним, 24 июля было зафиксировано 1 106 новых случаев коронавируса и 19 летальных случаев.