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В Северной Корее впервые сообщили о случае подозрения на COVID-19

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В Северной Корее впервые сообщили о случае подозрения на COVID-19

Северная Корея впервые заявила о случае подозрения на COVID-19. Вероятный заразившийся «незаконно пересек» границу КНДР, передает Центральное телеграфное агентство Кореи.

Его обнаружили в городе Кэсон, который находится у границы с Южной Кореей. «В связи с опасностью, которая может привести к разрушительной катастрофе» в городе, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын созвал экстренное заседание политбюро правящей Рабочей партии КНДР. Всех, кто контактировал с вероятным заразившимся, поместили на карантин.

Напомним, ранее о случаях заражения сообщили все страны Восточной Азии, кроме Северной Кореи.

«Несмотря на мировой кризис здравоохранения, мы полностью предотвратили распространение злокачественного вируса и сохранили стабильную противоэпидемическую ситуацию, что является блестящим успехом», — заявил Кем Чен Ын в начале июля. По его словам, добиться таких результатов позволили «дальновидность руководящей способности ЦК партии и высокий уровень сознательности всего народа».

Официально в Северной Корее нет заразившихся коронавирусом. Но южнокорейское издание JoongAng Ilbo со ссылкой на анонимный источник сообщило, что в КНДР выявили первый случай COVID-19 еще в феврале.

Помимо Северной Кореи о случаях заражения коронавирусом не сообщали еще ряд стран. Это Туркменистан, а также несколько африканских и островных государств — Кирибати, Маршалловы острова, Микронезия, Науру, Палау, Самоа, Соломоновы острова, Тонга, Тувалу и Вануату, следует из данных Университета Джонса Хопкинса.

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В Туркменистане, в котором официально нет коронавируса, в середине июля ввели ограничительные меры, похожие на те, что в других странах использовались именно для борьбы с этой болезнью. В частности, в стране закрыли мечети, места паломничества мусульман и церкви. Помимо этого, Минздрав Туркменистана посоветовал жителям носить защитные маски и не подходить друг к другу ближе, чем на метр, однако рекомендацию объяснил не угрозой распространения коронавируса, а запыленностью воздуха.

КНДР, коронавирус
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