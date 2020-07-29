«Укрпошта» заработала за полгода 42 миллиона

«Укрпошта» за первое полугодие 2020-го года заработала 42,7 миллиона гривен чистой прибыли.

Об этом сообщил СЕО госкомпании Игорь Смелянский в Facebook.

«Мы увеличили доходы, объемы бизнеса и заработали около 42.7 миллионов чистой прибыли. Это, несмотря на нелетающие самолеты, более 120 миллионов на средства защиты и доплаты, остановки международной почты и почтовых отправок госсектора и бизнеса. Конечно, это меньше, чем мы планировали», — пишет Смелянский.

Также он сообщил, что за время карантина госкомпания открыла 20 новых почтовых отделений, и за этот год планирует приобрести 650 новых авто.