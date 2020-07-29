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В Минэкономики посчитали цену укрепления гривны

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В Минэкономики посчитали цену укрепления гривны

Укрепление гривны в 2021 году с прогнозных 29,1 грн/$1до 28-27 грн/$1 обойдется экономике в 0,2-0,5% ВВП, указало Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства в пояснительной записке к проекту постановления с доработанным макропрогнозом на ближайшие три года.

Согласно документу, при среднегодовом курсе 27 грн/$1 прирост реального ВВП по сравнению с базовым сценарием в 2021 году сократится на 0,5 п.п., при курсе 28 грн/$1 — на 0,2 п.п.

«При среднегодовом курсе 28 грн/$1 прирост реального ВВП сократится на 0,2 п.п., при этом объем импорта товаров и услуг увеличится в реальном измерении на 0,24 п.п., тогда как экспорт товаров и услуг сократится на 0,21 п.п., конечные расходы домохозяйства — на 0,02 п.п. и валовое нагромождение основного капитала на 0,03 п.п.», — указало Минэкономики в пояснительной записке.

Проект соответствующего постановления Кабинет министров должен рассмотреть на заседании в среду.

Как отметило Минэкономики, обеспокоенность по поводу возможного формирования в 2021 году более крепкой гривны, чем прогнозировалось, выразил Национальный банк. Таким образом, в доработанном макропрогнозе были уточнены прогнозные показатели курса гривны.

«Со своей стороны, в рамках оценки фискальных рисков для бюджета, Минэкономики на основе интегральной эконометрической модели сделало симуляцию влияния более крепкой гривни на прогнозные макропоказатели. При других неизменных допущениях в расчет был заложен курс в среднем в 2021 году на уровне 27 грн/$1 и 28 грн/$1», — указано в пояснительной записке.

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Как сообщалось, нынешний макропрогноз построен на ожиданиях, что среднегодовой курс в следующем году составит 30 грн/$1, на конец года — 30,75 грн/$1.

ВВП, Минэкономики, доллар
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