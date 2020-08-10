В Британии расследуют факты завышения смертности от COVID-19

Британские власти провели расследование касательно возможного завышения летальных случаев от коронавируса в Англии. Как сообщает The Telegraph со ссылкой на источники, его инициировал в середине июля министр здравоохранения Соединенного Королевства Мэтт Хэнкок.

По данным издания, итогом расследования может стать окончательный отказ страны от публикации ежедневных данных по количеству смертей. В качестве альтернативы предложено публиковать лишь еженедельную статистику. Как считает профессор Оксфордского университета Карл Хэнеган, это позволит более аккуратно подойти к данным и понять, как в действительности развивается эпидемия в стране.

Поводом для расследования стал доклад ученых из Оксфордского университета. Они решили выяснить, почему количество смертей сопоставимо с числом выздоровевших, несмотря на снижение заболеваемости. Они выяснили, что в список заносили всех пациентов с положительным тестом, даже в том случае, если они умирали спустя несколько месяцев. В результате жертвами коронавируса стали даже те граждане, которые погибли в ДТП.

Для сравнения: в Шотландии и Уэльсе умершими от последствий COVID-19 признавали лишь тех, кто скончался в течение 28 дней после первого положительного теста.

Читайте также: Лукашенко побеждает на выборах с результатом 80,23%

По официальной статистике на 9 августа, с начала пандемии в Великобритании были выявлены 310 825 заболевших. Статистику по умершим страна публиковать перестала уже в середине июля, после начала расследования. По данным университета Джона Хопкинса, всего с начала пандемии в Великобритании умерли 46 659 человек. По этому показателю страна занимает четвертое место в мире вслед за США, Бразилией и Мексикой.