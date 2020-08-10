Лукашенко побеждает на выборах с результатом 80,23%

Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко получил на выборах 80,23% голосов избирателей. Такие предварительные данные обнародовала в понедельник глава ЦИК страны Лидия Ермошина.
«Александр Лукашенко получил 80,23% голосов, Светлана Тихановская — 9,90%», — сказала она. Анна Канопацкая заручилась поддержкой 1,68% избирателей, Сергей Черечень набрал 1,13% голосов, у Андрея Дмитриева — 1,04%. Против всех высказались 6,02% проголосовавших.
По словам главы ЦИК, явка на выборах составила 84,23%.
Центризбирком Беларуси считает, что окончательные результаты голосования на выборах президента не будут значительно отличаться от предварительных, заявила Ермошина. «Не думаю, что результаты существенным образом изменятся», — сказала она.
Ранее Ермошина сообщила, что ЦИК планирует объявить официальные окончательные результаты выборов 14 августа.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016