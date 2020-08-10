Лукашенко побеждает на выборах с результатом 80,23%

Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко получил на выборах 80,23% голосов избирателей. Такие предварительные данные обнародовала в понедельник глава ЦИК страны Лидия Ермошина.

«Александр Лукашенко получил 80,23% голосов, Светлана Тихановская — 9,90%», — сказала она. Анна Канопацкая заручилась поддержкой 1,68% избирателей, Сергей Черечень набрал 1,13% голосов, у Андрея Дмитриева — 1,04%. Против всех высказались 6,02% проголосовавших.

По словам главы ЦИК, явка на выборах составила 84,23%.

Центризбирком Беларуси считает, что окончательные результаты голосования на выборах президента не будут значительно отличаться от предварительных, заявила Ермошина. «Не думаю, что результаты существенным образом изменятся», — сказала она.

Ранее Ермошина сообщила, что ЦИК планирует объявить официальные окончательные результаты выборов 14 августа.