ЕС может ввести новые санкции против Беларуси

Европейский союз может рассмотреть вопрос введения новых санкций в отношении Белоруссии. Об этом заявил на пресс-конференции в понедельник глава польского МИД Яцек Чапутович, отвечая на вопрос о возможной реакции ЕС на события в республике.
По его словам, "все зависит от развития ситуации и действий властей" Белоруссии. "Санкции будут одной из опций к рассмотрению", - сказал польский министр, выразив надежду, что до такого сценария не дойдет. "Нам бы хотелось сохранить хорошие контакты", - добавил он.
В свою очередь председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен осудила силовые действия в отношении протестовавших в Беларуси и призвала опубликовать точные результаты президентских выборов.
"Я призываю белорусские власти обеспечить точный подсчет и публикацию голосов на вчерашних выборах", - написала глава ЕК в Твиттере.
Она подчеркнула: "Притеснениям и жестоким репрессиям в отношении мирных демонстрантов нет места в Европе".
Фон дер Ляйен призвала "соблюдать в Беларуси основополагающие права".
9 августа в Беларуси состоялись выборы президента, на которых, по предварительным данным ЦИК республики, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов, а его основной соперник Светлана Тихановская - 9,9%.
Штаб кандидата в президенты Белоруссии Тихановской не признает озвученные ЦИК предварительные итоги выборов.
После объявления вечером в воскресенье официальных предварительных результатов выборов в Минске и ряде других городов Беларуси начались акции протеста, которые были пресечены сотрудниками силовых структур.
Сам Лукашенко ранее заявил, что не рассчитывает на международное признание выборов, и призвал не пугать его санкциями.
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