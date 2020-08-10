ЕС может ввести новые санкции против Беларуси

Европейский союз может рассмотреть вопрос введения новых санкций в отношении Белоруссии. Об этом заявил на пресс-конференции в понедельник глава польского МИД Яцек Чапутович, отвечая на вопрос о возможной реакции ЕС на события в республике.

По его словам, "все зависит от развития ситуации и действий властей" Белоруссии. "Санкции будут одной из опций к рассмотрению", - сказал польский министр, выразив надежду, что до такого сценария не дойдет. "Нам бы хотелось сохранить хорошие контакты", - добавил он.

В свою очередь председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен осудила силовые действия в отношении протестовавших в Беларуси и призвала опубликовать точные результаты президентских выборов.

"Я призываю белорусские власти обеспечить точный подсчет и публикацию голосов на вчерашних выборах", - написала глава ЕК в Твиттере.

Она подчеркнула: "Притеснениям и жестоким репрессиям в отношении мирных демонстрантов нет места в Европе".

Фон дер Ляйен призвала "соблюдать в Беларуси основополагающие права".

9 августа в Беларуси состоялись выборы президента, на которых, по предварительным данным ЦИК республики, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов, а его основной соперник Светлана Тихановская - 9,9%.

Штаб кандидата в президенты Белоруссии Тихановской не признает озвученные ЦИК предварительные итоги выборов.

После объявления вечером в воскресенье официальных предварительных результатов выборов в Минске и ряде других городов Беларуси начались акции протеста, которые были пресечены сотрудниками силовых структур.

Сам Лукашенко ранее заявил, что не рассчитывает на международное признание выборов, и призвал не пугать его санкциями.